В Германии столкнулись самолеты: пилота ослепило солнце

На юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг спортивный самолет врезался в сверхлегкий.

Спортивный самолет около 4 дня по местному времени шел на посадку, вероятно, пилота ослепило солнце. Произошло столкновение, в ходе которого два человека погибли.

На месте работают экстренные службы, передает РИА Новости.