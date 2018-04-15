Тренер ЦСКА Гончаренко: ничья с "Уфой" – справедливый итог

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в гостевом матче 26-го тура чемпионата России с "Уфой". Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Мы долгое время проигрывали, затратили много сил и сумели сравнять счет, — сказал Гончаренко, которого цитирует пресс-служба клуба. — Когда сравняли, могли даже выиграть. Но ничья – справедливый итог. Наверное, в концовке не хватило энергии, чтобы победить. Но я могу высказать команде только слова благодарности".