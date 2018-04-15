Макрон доволен "прекрасной операцией" в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию" в Сирии. Макрон отметил профессионализм военнослужащих, поскольку все ракеты достигли целей.

Удар по Сирии был легитимным и был совершен в полной координации с союзниками. В ходе удара жертв не было, он был направлен исключительно на уничтожение химоружия, использование которого подтвердила разведка Франции и партнеров.

Однако Франция не объявляла войну сирийскому режиму, подчеркнул Макрон.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что в ударах по Сирии участие французской авиации не обнаружено, передает РИА Новости.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу рано утром. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

Вместе с тем Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае, передает ТАСС.