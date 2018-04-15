На выборах в Черногории выигрывает Джуканович

По предварительной информации, на президентских выборах в Черногории побеждает социалист Мило Джуканович. Согласно первым официальным данным подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии, он набирает 57 процентов голосов избирателей, передает РИА Новости.

Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат парламента, выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт", "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич набирает около 33 процентов голосов.

На пост президент Черногории претендуют семь кандидатов. Если один из них наберет более 50 процентов голосов, он будет избран в первом туре. Президент страны избирается сроком на пять лет.