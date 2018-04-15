Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло и пробился в следующую стадию соревнований, призовой фонд которых составляет более 4,8 миллиона евро.

В стартовом матче на турнире Медведев одержал победу над венгром венгра Мартона Фучовича со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Следующим соперником Медведева станет победитель матча между японцем Кэем Нисикори и чехом Томашем Бердыхом (12-й номер "посева").

Ранее во второй круг турнира пробился другой российский Карен Хачанов.