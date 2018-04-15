На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек

На северо-востоке Москвы произошел пожар. Загорелись три гаража, расположенные между платформой "Лосиноостровская" и Ярославским шоссе (Хибинский проезд). Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает РИА Новости.

Пострадал один человек. В настоящее время пожар потушен.