Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович провозгласил свою победу на состоявшихся в воскресенье выборах президента Черногории и пообещал народу вступление в Европейский союз до конца мандата.

"Мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории", — заявил Джуканович в обращении к сторонникам в штабе партии. Результаты подсчета голосов он понимает как "твердую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути", сообщает РИА Новости.

Тем временем один из претендентов на должность лидера страны Марко Милачич, занявший, по предварительным данным, четвертое место, считает Джукановича поражением всего общества, так как Джуканович был, по его словам, кандидатом блока НАТО, и борьба была неравной. "Теперь очевидно, что вступление в НАТО привело не к демократизации Черногории, а к диктатуре в стране", — заявил Марко Милачич.

Он уверен, что государственная избирательная комиссия подконтрольна власти и проамериканским организациям. Эти организации, утверждает Милачич, дискредитируют кандидатов, которые хотят для страны хороших отношений с Россией, а также могут влиять на данные подсчетов выборов.

В настоящий момент обработано 47,83%. Джуканович лидирует с результатом 56,23%, его ближайший преследователь, кандидат от оппозиционных партий Младен Боянич набирает 32,49%. Окончательные данные избирком объявит в течение нескольких дней.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирала президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система.

Мило Джуканович был премьер-министром Черногории с 1991 по 1998, с 2003 по 2006, с 2008 по 2010, а также с 2012 по 2016 гг. В 1998-2002 гг. находился на посту президента этой страны. Возглавлял процесс проведения референдума о независимости Черногории 21 мая 2006 года.