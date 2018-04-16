"ПСЖ" досрочно выиграл чемпионат Франции по футболу

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно стал победителем чемпионата Франции по футболу. Это стало понятно после того, как парижане со счетом 7:1 разгромили "Монако" в домашнем матче 33-го тура чемпионата.

В составе победителей мячи забили Джованни Ло Чельсо (15-я и 27-я минуты), Эдинсон Кавани (17-я), Анхель Ди Мария (20-я и 58-я) и Юлиан Дракслер (86-я), еще один мяч в свои ворота забил колумбийский форвард "Монако" Радамель Фалькао (76-я). У проигравших единственный гол на счету Маркуша Лопеша (38-я).

"ПСЖ" с 87 очками лидирует в турнирной таблице и опережает занимающий второе место "Монако" на 17 баллов. В оставшихся пяти матчах "монегаски" смогут набрать максимум 15 очков.

"Пари Сен-Жермен" в седьмой раз выиграл чемпионат Франции. Ранее команда побеждала в 1986 и 1994 годах, а также четыре раза подряд — с 2013 по 2016 год.