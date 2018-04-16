На Кубани пьяный водитель вылетел на обочину и сбил 2 женщин и 4 детей

В селе Большой Бейсуг Брюховецкого района Краснодарского края нетрезвый водитель на ВАЗ-2106 выехал на обочину и сбил двух женщин и четырех детей. Затем он скрылся с места происшествия.

Водителя удалось задержать и доставить в отделение полиции, передает РИА Новости. Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Два ребенка (шести и пяти лет) были госпитализированы. Также в больницу попала одна из женщин.

Второй пострадавшей женщине и двум малышам – годовалому и двухлетнему – было назначено амбулаторное лечение.