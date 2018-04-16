На Кубани пьяный водитель вылетел на обочину и сбил 2 женщин и 4 детей

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Пьянство за рулем 23 минуты назад
16 апреля 201800:32
На Кубани пьяный водитель вылетел на обочину и сбил 2 женщин и 4 детейЧитайте нас в Telegram
В селе Большой Бейсуг Брюховецкого района Краснодарского края нетрезвый водитель на ВАЗ-2106 выехал на обочину и сбил двух женщин и четырех детей. Затем он скрылся с места происшествия.
Водителя удалось задержать и доставить в отделение полиции, передает РИА Новости. Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Два ребенка (шести и пяти лет) были госпитализированы. Также в больницу попала одна из женщин.
Второй пострадавшей женщине и двум малышам – годовалому и двухлетнему – было назначено амбулаторное лечение.
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