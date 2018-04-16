На противопожарное оборудование в "Зимней вишне" пожалели 7 млн рублей

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственником выделены не были.

Изданию "Коммерсант" стали известны новые подробности, связанные с работой систем пожарной безопасности, установленных в торговом центре "Зимняя вишня". Там 25 марта при пожаре погибли 64 человека, большинство из них дети.

По информации газеты, установка и монтаж противопожарной системы проводились в 2013 году. До 2016 года ее обслуживало томское ООО "Альфа". После смены этой компании была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, и его несоответствие многим нормативным документам.

По подсчетам специалистов, чтобы полностью привести систему оповещения и пожаротушения в соответствующее нормативам состояние, тогда требовалось 7 млн руб. Однако средств на это собственник не выделил, поэтому дальнейшее обслуживание свелось, по сути, к "латанию дыр".

Поскольку противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. Например, отмечает издание, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали. Также было замечено, что по меньшей мере один раз во время ремонтных работ систему пожаротушения строители использовали для набора воды, что запрещено. Не исключено, что во время пожара сказались те обстоятельства, что система была установлена с нарушением правил и использовалась не по назначению, говорится в статье "Коммерсанта".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в минувшую субботу на встрече с родственниками погибших при пожаре сообщил, что следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". О ком именно идет речь, Бастрыкин не стал уточнять.