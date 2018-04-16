Малкин помог "Питтсбургу" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. На Востоке отношения продолжают выяснять "Питтсбург Пингвинз" и "Филадельфия Флайерз". Третья встреча команд, прошедшая на льду "летчиков", завершилась со счетом 5:1 в пользу "пингвинов".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби (11-я минута), Дерик Брассар (23-я), Евгений Малкин (27-я), Брайан Дамулин (27-я) и Джастин Шульц (48-я). У проигравших отличился Трэвис Санхайм (34-я). Малкин также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч команды проведут также на льду "Филадельфии" в ночь на 19 апреля.