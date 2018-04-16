"Кливленд" стартовал в плей-офф НБА с поражения от "Индианы"

В Национальной баскетбольной ассоциации продолжается первый раунд плей-офф. В Восточной конференции "Кливленд Кавальерс" на домашнем паркете проиграл "Индиана Пэйсерс" в первом матче серии. Встреча завершилась со счетом 98:80 в пользу гостей.

В составе победителей 32 очка набрал Виктор Оладипо. У "Кливленда" трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, который сумел набрать 24 очка, 10 подборов и12 передач. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Индианы", следующий матч также пройдет в Кливленде.