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16 апреля 201802:50

"Кливленд" стартовал в плей-офф НБА с поражения от "Индианы"

eurosport.com

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В Национальной баскетбольной ассоциации продолжается первый раунд плей-офф. В Восточной конференции "Кливленд Кавальерс" на домашнем паркете проиграл "Индиана Пэйсерс" в первом матче серии. Встреча завершилась со счетом 98:80 в пользу гостей.

В составе победителей 32 очка набрал Виктор Оладипо. У "Кливленда" трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, который сумел набрать 24 очка, 10 подборов и12 передач. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Индианы", следующий матч также пройдет в Кливленде.

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