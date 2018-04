Умер актер Ли Эрмей, звезда фильма "Цельнометаллическая оболочка"

Скончался актер Рональд Ли Эрмей, прославившийся своей ролью в фильме "Цельнометаллическая оболочка" Стэнли Кубрика. Причина смерти – осложнения пневмонии. Эрмей умер на 75 году жизни. О трагедии сообщил на странице Twitter менеджер актера Билл Роджин.

"Нам будет не хватать его", — написал Роджин.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb