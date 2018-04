Новая затея Илона Маска - гигантский воздушный шар для возвращения ракеты

SpaceX попробует сохранить после космического старта вторую ступень ракеты-носителя при помощи гигантского воздушного шара. Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

"SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок, — написал Маск в Twitter. – Эта ступень потом приземлится на плавучую платформу".

SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon