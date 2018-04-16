Новая затея Илона Маска - гигантский воздушный шар для возвращения ракеты

SpaceX попробует сохранить после космического старта вторую ступень ракеты-носителя при помощи гигантского воздушного шара. Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

"SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок, — написал Маск в Twitter. – Эта ступень потом приземлится на плавучую платформу".

SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon — Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.

And then land on a bouncy house — Elon Musk (@elonmusk) 16 апреля 2018 г.

SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно, сообщает РИА Новости. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившаяся к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

Ранее Илон Маск выложил в своем Instagram фотографию основной части Big Falcon Rocket – тяжелого носителя, который будет способен отправлять на орбиту межпланетные корабли. Диаметр ракеты составляет 9 метров. Одной из главных отличительных черт ракеты станет возможность использовать ее многократно для существенного снижения затрат.

В январе 2016 на инвестиционном форуме в Гонконге Маск заявлял, что его компания надеется осуществить полет на Марс в 2020-2025 годах.