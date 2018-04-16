Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учебную дуэль

Российские атомные подводные лодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели на Камчатке учебную дуэль. "Владимир Мономах" сначала нашел, а затем осуществил слежение за условно "вражеской" субмариной, "роль" которой исполнял "Александр Невский".

Оба атомных ракетных крейсера разыграли дуэльную ситуацию, передает РИА Новости. Они отработали атаку и контратаку с применением оружия, а также с использованием гидроакустических средств. Так, "Владимир Мономах" выстрелил по "противнику" учебной торпедой, а затем провел маневр уклонения от ответного выстрела.