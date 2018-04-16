"Домой как можно скорее": США хотят быстро вывести военных из Сирии

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что США планируют скорейший вывод своего военного персонала из Сирии, о чем ранее объявлял президент Дональд Трамп.

"Цели миссии США в Сирии остались неизменными. Президент четко заявил, что хочет возвращения американских сил домой как можно скорее", — говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американской администрации.

Она напомнила, что целью США в Сирии остается "полный разгром ИГ (организация запрещена в России) и создание условий для предотвращения ее возвращения".

"Мы надеемся, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя более значительную ответственность, как в финансовом, так и в военном плане, за безопасность в регионе", — сказала Сара Сандерс.

В конце марта Трамп объявил, что с завершением военной операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и США очень скоро уйдут из арабской страны. Позднее в апреле постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не выполнят всех своих задач, передает "Интерфакс".

В ночь на субботу 14 апреля самолеты США, Великобритании и Франции нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами (из 103 ракет сирийские ПВО сбили 71). Лидеры этих стран заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Большая группа американских законодателей открыто выразила недовольство тем, что Трамп принял такое решение, не получив предварительного одобрения Конгресса. "Эти удары не были одобрены Конгрессом, что недопустимо", — подчеркнул, в частности, сенатор-республиканец Томас Мэсси. По словам конгрессмена-демократа Сита Мултона, Трамп, "отдавший приказ о военных действиях, должен был сначала получить разрешение от Конгресса". "Если, конечно, для него Конституция что-то значит", — сказал он.

Стремясь снизить накал критики, Трамп направил в Конгресс формальное уведомление об ударе по Сирии — спустя два дня после того, как это произошло. "Я распорядился провести эту военную акцию в ответ на продолжающееся использование сирийским правительством химоружия, в том числе ужасающую атаку в городе Дума", — утверждал Трамп.

7 апреля страны Запада обвинили Сирию в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте на основании сообщений СМИ и соцсетей. Сообщения о "бомбе с хлором" распространила организация "Белые каски"; про нее в Минобороны РФ сообщали, что она занимается дезинформацией. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Впоследствии выяснилось, что эту провокацию организовала Великобритания, а ролик целиком является постановочным.

Нынешние бездоказательные обвинения Сирии в использовании химоружия и последующий удар совпадают с событиями годичной давности: в апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о химической атаке в провинции Идлиб, якобы в Хан-Шейхуне жертвами применения зарина стали 80 человек и две сотни мирных жителей пострадали. Москва призывала к тщательному расследованию инцидента и выезде на место экспертов, но к ее мнению не прислушались. Вашингтон никаких доказательств виновности Дамаска не представил и в ночь на 7 апреля американцы нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат; были выпущены 59 ракет "Томагавк".