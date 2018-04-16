С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram

С сегодняшнего дня в России может перестать работать интернет-сервис Telegram. Как только операторы получат директиву Роскомнадзора, у них будет ровно 24 часа, чтобы ограничить доступ к мессенджеру.

Решение о блокировке 13 апреля вынес Таганский суд Москвы, это было сделано по требованию Роскомнадзора. В Telegram отказались предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений, напоминает телеканал "Россия 24". Создатели мессенджера заявили, что сделать это технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, которых в России около 10 миллионов.