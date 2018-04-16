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Роскомнадзор против Telegram 55 минут назад

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16 апреля 201806:10

С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram

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С сегодняшнего дня в России может перестать работать интернет-сервис Telegram. Как только операторы получат директиву Роскомнадзора, у них будет ровно 24 часа, чтобы ограничить доступ к мессенджеру.

Решение о блокировке 13 апреля вынес Таганский суд Москвы, это было сделано по требованию Роскомнадзора. В Telegram отказались предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений, напоминает телеканал "Россия 24". Создатели мессенджера заявили, что сделать это технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, которых в России около 10 миллионов.

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