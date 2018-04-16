НХЛ. "Миннесота" сократила отставание от "Виннипега" в серии плей-офф

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. На Западе в третьем матче серии "Миннесота Уайлд" на своем льду обыграли "Виннипег Джетс" со счетом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили Микаэль Гранлунд (10-я минута), Зак Паризе (18-я), Мэтт Дамба (24-я), Эрик Стаал (35-я), Джордан Гринвей (36-я) и Маркус Фолиньо (39-я). У проигравших отличились Блэйк Уилер (5-я) и Тайлер Майерс (27-я). Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Джетс". Следующая встреча пройдет в ночь на 18 апреля также на арене "Миннесоты".