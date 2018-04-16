В США вручат Пулитцеровскую премию

Сегодня в Нью-Йорке объявят лауреатов Пулитцеровской премии 2018 года, вручаемой за достижения в журналистике и литературе.

Имена претендентов на награду (15 тысяч долларов), по правилам премии, неизвестны до объявления итогов. Победителя определяют на голосовании совета директоров премии. В него входят 17 человек — журналисты, писатели, профессора университетов.

Премия была учреждена на средства американского журналиста Джозефа Пулитцера. Впервые награда была вручена в 1917 году. Претендовать на нее в литературных категориях могут лишь граждане США. В журналистских категориях гражданство значения не имеет, но статья должна быть опубликована в американском периодическом издании, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2017 года режиссер Оливер Стоун в пух и прах разнес награду, заявив, что она подтасованная и нечестная, а получить ее может лишь представитель корпоративных СМИ с провашингтонской позицией.

В апреле прошлого года Пулитцеровскую премию получил коллектив американской газеты New York Times. Награда досталась газете за серию публикаций о влиянии России в мире, в частности, за "материалы о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом". По мнению оргкомитета премии, статьи газеты оказали большое влияние на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Москвы.