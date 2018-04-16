После паводков в Россию приходят лесные пожары

В Сибири площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в три с половиной раза. По данным авиалесоохраны, в регионе действует более 30 пожаров. Большинство находится в Забайкалье, где во многих районах введен особый противопожарный режим. Остальные — в Бурятии.

Активные работы по тушению проводятся и на Дальнем Востоке. Так, в Амурской области, где пламенем объяты свыше 30 000 гектаров леса, помощь оказывают почти 100 парашютистов-десантников.

Всего за сутки в России ликвидировано 53 пожара. В работах задействованы почти 2000 человек и больше 340 единиц техники, сообщает "Россия 24".