Акции "Русала" продолжают снижение

Акции "Русала" снижаются в Гонконге. На открытии новой торговой недели ценные бумаги российского алюминиевого гиганта потеряли в цене больше 17,5 процента.

За каждую сейчас дают один гонконгский доллар и 68 центов. Это самая низкая цена с 2010 года, когда "Русал" разместил акции на этой площадке.

Котировки резко пошли вниз неделю назад, когда компания сообщила о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств из-за введения американских санкций, сообщает "Россия 24".

6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и "Русал" (в котором он владеет 48,13% акций).