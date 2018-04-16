Кончита Вурст призналась, что много лет имеет положительный ВИЧ-статус

Кончита Вурст призналась, что много лет имеет положительный ВИЧ-статусЧитайте нас в Telegram
Австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что уже много лет ВИЧ-позитивен.
Артист опубликовал признание в своем Instagram. По словам певца, информация о его диагнозе не важна для общественности, но он был вынужден пойти на этот шаг из-за угроз одного из своих бывших партнеров. Тот обещал рассказать публике всю правду о здоровье артиста.
heute ist der tag gekommen, mich für den rest meines lebens von einem damoklesschwert zu befreien: ich bin seit vielen jahren hiv-positiv. das ist für die öffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein ex-freund droht mir, mit dieser privaten information an die öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in zukunft niemandem das recht, mir angst zu machen und mein leben derart zu beeinflussen. seit ich die diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer behandlung, und seit vielen jahren unterbrechungsfrei unter der nachweisgrenze, damit also nicht in der lage, den virus weiter zu geben. ich wollte aus mehreren gründen bisher nicht damit an die öffentlichkeit gehen, nur zwei davon will ich hier nennen: der wichtigste war mir meine familie, die seit dem ersten tag bescheid weiss und mich bedingungslos unterstützt hat. ihnen hätte ich die aufmerksamkeit für den hiv-status ihres sohnes, enkels und bruders gerne erspart. genauso wissen meine freunde seit geraumer zeit bescheid und gehen in einer unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem betroffenen wünschen würde. zweitens ist es eine information, die meiner meinung nach hauptsächlich für diejenigen menschen von relevanz ist, mit denen sexueller kontakt infrage kommt. coming out ist besser als von dritten geoutet zu werden. ich hoffe, mut zu machen und einen weiteren schritt zu setzen gegen die stigmatisierung von menschen, die sich durch ihr eigenes verhalten oder aber unverschuldet mit hiv infiziert haben. an meine fans: die information über meinen hiv-status mag neu für euch sein – mein status ist es nicht! es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. danke für eure unterstützung!
В заявлении Нойвирт пишет, что не позволит кому-либо запугать себя и вмешиваться в свою жизнь, передает телеканал "Россия 24".
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