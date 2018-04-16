Кончита Вурст призналась, что много лет имеет положительный ВИЧ-статус

Австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что уже много лет ВИЧ-позитивен.

Артист опубликовал признание в своем Instagram. По словам певца, информация о его диагнозе не важна для общественности, но он был вынужден пойти на этот шаг из-за угроз одного из своих бывших партнеров. Тот обещал рассказать публике всю правду о здоровье артиста.

В заявлении Нойвирт пишет, что не позволит кому-либо запугать себя и вмешиваться в свою жизнь, передает телеканал "Россия 24".