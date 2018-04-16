Шестеро полицейских пострадали в ходе столкновений с фанатами "Бенфики"

В Португалии футбольный матч между "Бенфикой" "Порту" закончился для шестерых полицейских ранениями и травмами, сообщает телеканал "Россия 24". Стражи порядка пострадали уже после игры, в ходе столкновений с фанатами "Бенфики". Огорченные поражением любимой команды болельщики стали бросаться бутылками, камнями и петардами. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек – за хулиганство. Сообщается, что во время беспорядков болельщики "Порту" оставались на трибунах. Их вывели только после того, как ситуацию удалось взять под контроль.

