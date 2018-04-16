"Бесстыдный поступок": китайская пресса раскритиковала военную акцию США

Удары по Сирии нарушают международное право, а из-за действий США, Великобритании и Франции ситуация вокруг Северной Кореи только ухудшится. Китайская пресса раскритиковала военную акцию Вашингтона, Лондона и Парижа.

Издание China Daily напоминает, что удары по Сирии нанесли в обход ООН, а США и союзники не стали дожидаться итогов расследования событий в Думе.

Газета Global Times назвала нападение на Сирию "бесстыдным поступком". Авторы материала пишут, что Вашингтон недооценивает негативные последствия своих "безумных военных действий", ведь они повлияют на переговоры с Ким Чен Ыном, передает телеканал "Россия 24".

А агентство "Синьхуа" в аналитической статье пишет: "США реализуют на Ближнем Востоке свою стратегию по устранению всех неподобных себе".