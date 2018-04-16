"Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников

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Отравление Скрипаля 1 час назад
"Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощниковЧитайте нас в Telegram
Президент Дональд Трамп обвинил своих помощников в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа дипломатов из России, которых предполагалось выслать из США в связи с делом Скрипаля.
По словам представителя администрации США, 24 марта помощники Трампа представили ему план действий, призванных наказать Москву за отравление Скрипалей — бывшего российского шпиона и его дочери.
Они объяснили президенту, что США вышлют почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники. Помощники имели в виду общее число российских дипломатических сотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Париж, Берлин и ряд других стран Европы. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что речь идет о каждой в отдельности стране, передает ТАСС.
В итоге 26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян, в то время как Франция и Германия ограничились каждая четырьмя дипломатами.
И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России. Он стал кричать, что "помощники ввели его в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов".
"Прозвучало много бранных слов, очень много", — рассказал представитель администрации.
Дело Скрипалей
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию некого нервно-паралитического вещества, который в Британии называют "Новичок".
Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании сразу же, без предъявления доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Тем не менее 14 марта Лондон, а 26 марта и более двадцати других стран объявили российских дипломатов персонами нон-грата. Больше всего (60 человек) выслали США (они вдобавок закрыли консульство России в Сиэтле), а на третьем месте (после Лондона, который выслал 23 человек) – Украина, она выслала 13 дипломатов. Россия приняла зеркальные меры .
3 апреля представитель британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявил, что не может установить происхождение использованного вещества и отрицает причастность его ведомства к отравлению Скрипалей (эта химическая лаборатория находится в 7 километрах от Солсбери).
К середине апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила свой доклад, в котором определила, что при покушении на Скрипалей было использовано некое токсичное химическое вещество, название которого упоминается в закрытой части доклада. По мнению наших дипломатов, судя по докладу, нет никаких оснований говорить о российском происхождении яда.
Однако при составлении этого доклада ОЗХО опустила информацию швейцарской лаборатории из города Шпиц. Она гласила, что в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии, и клиническая картина отравления соответствует, по мнению специалистов, применению именно этого отравляющего вещества.
К нынешнему моменту никто пока Скрипалей так и не увидел. Лондон также отказался дать визу на въезд Виктории Скрипаль, двоюродной сестры Юлии Скрипаль. Последняя через Скотленд-Ярд якобы заявила, что не нуждается в содействии российского консульства и что не хочет, чтобы ее сестра вообще с ней связывалась.
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