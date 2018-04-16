Кубок Стэнли. Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от второго поражения

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции состоялся второй матч серии между "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс". Вторую гостевую победу одержал "Коламбус". Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы в основное время забросили Кэм Аткинсон (19-я и 32-я минуты), Джош Андерсон (29-я), Зак Веренски (39-я). Автором победного гола на 12-й минуте овертайма стал Мэттью Калверт (72-я). Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 54 броска из 58.

У хозяев отличились Александр Овечкин (14-я и 25-я минуты), Джей Бигл (3-я) и Ти Джей Оши (57-я). Овечкин впервые в карьере оформил дубль в матчах Кубка Стэнли, забив оба раза при игре в большинстве, отмечает ТАСС.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Блю Джекетс". Следующий матч пройдет в ночь на 18 апреля на арене "Коламбуса".