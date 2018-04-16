В Электростали произошел мощный пожар на территории бывшего опытного завода

В подмосковной Электростали вспыхнул пожар на складе бывшего опытного завода. Огонь охватил площадь в 480 квадратных метров. Загорелись емкости с клеем для обуви, уточняет РИА Новости.

В тушении пожара принимали участие 50 человек и 14 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировано.