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16 апреля 201807:50

В Электростали произошел мощный пожар на территории бывшего опытного завода

Максим Григорьев/ТАСС

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В подмосковной Электростали вспыхнул пожар на складе бывшего опытного завода. Огонь охватил площадь в 480 квадратных метров. Загорелись емкости с клеем для обуви, уточняет РИА Новости.

В тушении пожара принимали участие 50 человек и 14 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировано.

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