Обширный пожар в Нальчике: пылает 2 тысячи квадратных метров

В столице Кабардино-Балкарской республики загорелись торговые ряды на местном "Зеленом рынке".

Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров, вначале загорелся торговый павильон, в котором продавались смешанные товары. Огонь от него перекинулся на соседний павильон.

Пламя быстро распространилось на территорию около двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности, возгорание тушат 70 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.