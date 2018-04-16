Американский телеканал раньше времени "похоронил" жену Буша-старшего

Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал некролог Барбары Буш – жены 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. На их сайте появилась статья о смерти Барбары с пометкой "не публиковать". Вскоре редакция заметила свою ошибку и убрала статью.

Барбаре Буш 92 года. Последнее время она тяжело болеет. Недавно она отказалась от госпитализации и решила провести свои последние дни дома с семьей, сообщает РИА Новости.

В январе 2017 года она была госпитализирована для лечения бронхита. В 2009 году у нее прошла операция на сердце. Также Барбара Буш страдает от болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса.