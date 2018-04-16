Дебютанты из "Вегас Голден Найтс" снова победили "Лос-Анджелес"

Клуб-дебютант Национальной хоккейной лиги продолжает творить историю. После того, как "золотые рыцари" сенсационно выиграли турнир в своем дивизионе, они ведут в серии плей-офф против "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:0. "Вегас" выиграл первый матч в гостях – 3:2.

Надо сказать, что две домашние встречи хоккеисты "Вегаса" провели лучше, но при этом победив с минимальным счетом – 1:0 и 2:1. Казалось, что дома "короли" вернутся в игру. И начало домашнего для "Лос-Анджелеса" матча было на ним: Иафалло на 13-й минуте вывел хозяев вперед.

Однако затем время словно остановилось, и более получаса ни одна из команд забить не могла. А потом наступило время "рыцарей": в третьем периоде Икин, Карлссон и Нил забросили три шайбы. Копитар за 3 минуты до конца сократил отставание, но финальный штурм "Кингз" не удался и они уступают в серии 0:3.