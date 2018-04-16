Глава Кузбасса отправил в отставку вице-губернаторов

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку коллегию администрации региона (местное правительство), в которую входят вице-губернаторы.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации региона, пояснив, что с 16 апреля все заместители Цивилева становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора – до формирования нового состава коллегии областной администрации.

Речь идет о четырех чиновниках, курировавших здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство и взаимодействие с правоохранительными органами — Валерии Цое, Дмитрии Кудряшове, Елене Жидковой и Алексее Кожевине.

В пресс-службе отметили, что реорганизация предпринята по итогам совещания 13 апреля с главами муниципалитетов, где было принято решение о том, "что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом".

Кадровые перестановки в Кемеровской области начались после ухода 1 апреля 2018 года с поста главы Кузбасса Амана Тулеева, который занимал эту должность с 1997 года. Цивилев был назначен на его место – до проведения губернаторских выборов. Ранее он трудился в местной администрации замом Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.