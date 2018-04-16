Центробанк лишил лицензии московский "ОФК Банк"

Банк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк").

Как передает РИА Новости, об этом сообщил финансовый регулятор.

21 марта 2018 года ЦБ ввел на три месяца мораторий в "ОФК Банке" на удовлетворение требований кредиторов и учредил там временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банк РФ предпринял такие шаги для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка, который на 1 марта2018 года занимал 103-е место в банковской системе России.

Отзыв же лицензии связан с тем, что, по мнению Центробанка, деятельность "Объединенного финансового капитала" строилась на рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции.

АСВ провело обследование финансового положения "ОФК Банка" и выявило полную утрату собственных средств.