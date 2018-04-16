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16 апреля 201808:53 Алена Пивкина

Макрон уверен, что именно он убедил Трампа не уходить из Сирии

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Конфликт на Ближнем Востоке необходимо решать совместно с Россией, Турцией и Ираном. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе большого интервью по итогам года у власти. По словам политика, он намерен вести диалог с Москвой и уже в мае прибудет с визитом в российскую столицу.

С улыбкой на лице и за руку с супругой Эммануэль Макрон уверенно шагает в студию телеканала BFM TV на свое большое интервью по итогам первого года у власти. Беседа растянулась примерно на два с половиной часа, и большую часть этого времени президент Франции уделил сирийскому вопросу. Для многих стало неожиданностью, когда Макрон заявил, что он лично внес вклад в подготовку ракетных ударов по Сирии и повлиял на решение американского лидера Дональда Трампа.

"Десять дней назад президент Трамп заявил о намерении вывести войска из Сирии. Мы, именно мы его убедили, что необходимо там остаться в дальнейшем. И еще мы убедили ограничиться ударами по химобъектам, несмотря на медиакампанию, которая подогревалась с помощью твиттов", — заявил Макрон.

Эммануэль Макрон подчеркнул: участие французских военных в операции не означает, что Париж объявил войну Дамаску. Более того, по его словам, власти Франции готовят свое политическое решение для Сирии. Какое именно — не уточнил. Зато заявил, что нанесенные по Сирии удары даже без одобрения ООН абсолютно легитимны. Видимо, в этом он собирается убедить Москву. В российскую столицу Макрон планирует прилететь с визитом уже в мае и выстраивать диалог по поводу ситуации в Сирии.

"Франция продолжает выполнять взятую на себя роль в международном сообществе: вести переговоры со всеми сторонами. И я продолжу эту работу. Моя цель — постараться убедить Россию и Турцию собраться за столом переговоров. Я всегда говорил: для того, чтобы достигнуть устойчивого решения по Сирии, необходимо говорить с Ираном, Россией и Турцией", — сказал французский президент.

Реакция на заявления Макрона не заставила себя ждать. Его соперник по президентской гонке Жан-Люк Меланшон тут же написал в Twitter, что это было кораблекрушение в прямом эфире и президент богачей погряз в трясине обороны.

 

Гораздо более сдержанно отреагировали американские СМИ. К примеру, Fox News берет в кавычки слова Макрона "убедил Трампа" и убеждает, что Белый дом гнет свою линию. В доказательство цитирует пресс-секретаря Сару Сандерс: "Миссия США не изменились. Президент ясно дал понять: он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно скорее. Мы полны решимости полностью победить террористов и создать условия, которые предотвратят их возрождение".

О борьбе с международным терроризмом как одной из своих главных задач Макрон говорил еще во время предвыборной кампании. Но, похоже, что французов ему покорить так и не удалось ни словами, ни делами. По данным соцопросов, за последний год число недовольных его политикой увеличилось вдвое — до 44 процентов.

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