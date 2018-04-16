В Симферополе новый терминал аэропорта принял первых пассажиров

В Симферополе заработал новый аэровокзальный комплекс "Крымская волна". Отныне он будет принимать и отправлять все рейсы, а старые терминалы полностью прекратят свою работу.

Первый рейс уже прибыл. Авиалайнер авиакомпании Nordwind из Москвы в Крым прилетел около часа назад. Как сообщает ""Россия 24", пассажиров встретили развлекательной программой, которая погружает в атмосферу будущего. По терминалу перемещаются различные персонажи из фантастических фильмов. Работают футуристические фотозоны.

Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет, сообщает РИА Новости. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя. При строительстве много внимания уделили внутренней логистике. Пассажиру не придется впопыхах искать свой выход. На первом этаже располагаются стойки регистрации, на третьем — предполетный досмотр. Попасть туда можно на лифте, эскалаторе либо по лестнице.

Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый большой инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства. Ожидается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 миллиона человек в год, а затем увеличится до 10 миллионов.