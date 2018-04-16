Неймар рассчитывает завершить лечение травмы к концу мая

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжает восстановление после травмы и операции на ноге. Как уже сообщали Вести.Ru, бразилец получил растяжение и перелом во время матча Лиги 1 против "Марселя" (3:0).

Как сообщил журналистам сам футболист, лечиться ему предстоит ещё около месяца: "Но всё идёт хорошо, всё по плану, — цитирует нападающего Чемпионат.Ru. Я не чувствую боли и понемногу делаю шаги. Спокойно ходить без специальной обуви я не могу, но лечение идёт, и я также работаю в тренажёрном зале. Я хорошо готовлюсь".

Стоит напомнить, что медики также называли в качестве даты возможного выхода Неймара на поле конец мая – начало июня. А вот известный бразильский предсказатель заявил, что лидер "пентакампеонов" не сможет сыграть на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.