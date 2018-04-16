Муслим Салихов выиграл первый бой в рамках Лиги UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств провела очередной турнир – в Глендейле состоялись состязания в рамках UFC on Fox 29. В предварительном карде прошел первый в рамках этой Лиги бой российского бойца Муслима Салихова.

Наш спортсмен, на счету которого до этого было 13 побед в 15 матчевых встречах, нокаутировал Рикки Рэйни во втором раунде.

В основном карде центральной встречей стал поединок Дастина Порье и Джастина Гэтжи, выступающих в той же категории, что и российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Порье выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.