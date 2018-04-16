На "Аллее правителей" в Москве появится памятник Ельцину работы Церетели

Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет бюст Борису Ельцину работы Зураба Церетели в день памяти первого президента России, 23 апреля.

Об этом "Интерфаксу" заявил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, подчеркнув, что скульптура Бориса Николаевича украсит "Аллею правителей" во дворе штаб-квартиры общества в Петроверигском переулке, где располагается "Музей военной формы"

По его словам, аллея носит не мемориальный, а скорее, образовательный характер. Посетители знакомятся с историей России, рассматривая 42 бюста правителей – от Рюрика до Горбачева, изготовленные скульптором Зурабом Церетели.

Кононов подчеркнул, что на открытие бюста первому президенту России приглашена его вдова Наина Ельцина. Он также сообщил, что устанавливать скульптуру действующему президенту Владимиру Путину не планируется.