Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах

Пока люди с нетерпением ждут технологии выращивания новых зубов "с нуля", кариес не дремлет. Он продолжает настойчиво приводить к образованию полостей и неминуемым пломбам. Поэтому, пока одни учёные бьются над решением проблемы в целом, другие стоят на страже тех подаренных природой зубов, которые ещё способны послужить своим хозяевам.

На ранних стадиях распад зуба ещё можно остановить, но как только кариес проникает под эмаль, полость начинает стремительно увеличиваться и возникает риск потери зуба.

Теоретически в скором времени неприятные и недешёвые стоматологические процедуры можно будет заменить новыми типами зубной пасты. Именно над таким продуктом работают учёные из Вашингтонского университета. Команда под руководством профессора Мехмета Сарикаи (Mehmet Sarikaya) рассматривает в качестве основного компонента короткие цепи из аминокислот – пептиды, полученные из белка амелогенина, который играет решающую роль при формировании зубной эмали.

Новая технология борьбы с кариесом фактически воссоздаёт естественный процесс формирования зубов. Во время обработки пептиды связываются с поверхностью зуба, а затем минерализуются, захватывая ионы кальция и фосфата. В результате после одного сеанса на месте повреждения нарастает от 10 до 50 микрометров новой эмали.

Авторы исследования, опубликованного в журнале ACS Biomaterials Science and Engineering, надеются, что после серии испытаний разработанные ими компоненты могут быть включены в состав как зубной пасты для ежедневного использования, так и специализированных гелей для стоматологических клиник.

"Реминерализация, управляемая пептидами, является здоровой альтернативой существующей стоматологической медицине, – рассказывает Сарикая в пресс-релизе университета. – Простые препараты, содержащие пептиды, будут внедряться в безрецептурные и клинические продукты".

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о том, что залечивать зубы без пломб поможет препарат от болезни Альцгеймера и свет лазера, а также об успехах трёхмерной печати в этой области и о многих других аспектах противостояния суровой "зубной" действительности.