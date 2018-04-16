Борис Джонсон: удары по Сирии не приведут к смещению Асада

Удары, которые США, Великобритании и Франции нанесли по Сирии, не переломят ход войны и не приведут к смене власти в Дамаске. Об этом заявил британский министр иностранных дел и по делам Содружества Борис Джонсон.

Как сообщает ТАСС, в преддверии саммита глав МИД ЕС в Люксембурге он заявил, что целью ударов не была смена режима в Сирии.

"Эти удары не должны переломить ход войны и не приведут к смене режима. К сожалению, они не позволят сместить Асада", — сказал Джонсон.

По его словам, их цель – четко заявить, что западная коалиция не потерпит применения химического оружия. Он подчеркнул, что удары "были абсолютно правильным решением".

"Я боюсь, что война в Сирии продолжится в любом случае, и это ужасно", — заявил Джонсон.

Коснувшись вопроса, почему правительство Терезы Мэй не обсудило с законодателями военную операцию в Сирии, он заявил, что в течение дня премьер "выступит в парламенте, ответит на все вопросы, и все получат возможность высказаться".

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. Они выпустили по территории страны более 100 ракет. Причем атака была предпринята в обход решений Совбеза ООН. Кроме того, союзники не стали дожидаться результатов расследования комиссии ОЗХО в Сирии.

Поводом к нанесению ударов была химическая атака в городе Дума, в которой западные страны обвинили Башара Асада. Дамаск эти обвинения категорически отверг. Президент России Владимир Путин заявил, что американцы выступили на стороне террористов, уже семь лет терзающих сирийский народ.