Фанаты голландского "Аякса" заблокировали автобус клуба

В чемпионате Голландии стал известен досрочный чемпион: клуб ПСВ на домашней арене оформил звание в очной встрече с амстердамским "Аяксом" – 3:0. После матча болельщики гостей, недовольные итогами сезона для клуба, заблокировали автобус со своими любимцами.

Фанаты "Аякса" численностью около двух сотен встретили свой клуб в Амстердаме возле домашней "Йохан Круифф Арены", вели себя агрессивно, стуча по стенкам автобуса, сообщает Евроспорт.Ru. Главным требованием поклонников "красно-белых" была отставка генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед". Ныне работающий в "Аяксе" функционером, вышел к фанатам, чтобы побеседовать с ними, а затем к ван дер Сару присоединился главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

"Аякс" провел весьма невнятный сезон, хотя и занимает второе место в голландкой Эредивизи с 70 очками. Но в начале сезона команда последовательно вылетела из квалификации Лиги чемпионов и квалификации Лиги Европы, не попав в основную сетку ни одного из евротурниров.