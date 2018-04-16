Работа 40 торговых центров приостановлена из-за нарушений пожарной безопасности

Из-за найденных нарушений требований пожарной безопасности в России уже приостановлена работа 40 торгово-развлекательных центров, игровых зон и кинозалов.

"На приостановку эксплуатации объектов в суды направлено 111 материалов. Приостановлена деятельность 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов", — сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, выступая на совещании в МЧС РФ.

К административной ответственности привлечено 1,8 тысячи должностных лиц и 363 юридических лица, передает ТАСС.

Внеплановые проверки пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей начались после трагедии в Кемерове, где во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.