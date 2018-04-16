МЧС: пожар в Электростали потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в строении в подмосковной Электростали.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном управлении МЧС России по Московской области.

Пожар на складе бывшего опытного завода по адресу Строительный переулок, дом 10, вспыхнул ранним утром 16 апреля. Пламя охватило, в итоге 480 квадратных метров. По предварительным данным, загорелись емкости с клеем для обуви.

На борьбу с огненной стихией были направлены 50 пожарных и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщается.