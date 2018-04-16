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16 апреля 201811:10

Пляжный футбол. "Локомотив" с победы стартовал на Кубке Евразии

pfkloko.ru

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В Иране стартовал розыгрыш Кубка Евразии-2018 по пляжному футболу. Россию в этом турнире представляет московский "Локомотив", который в стартовом матче группового этапа обыграл итальянскую "Катанию". Счет матча "Локо" против итальянцев – 8:6.

Команда Ильи Леонова вышла вперёд уже в первом периоде: на голы Лукао и Никонорова соперники из Италии ответили лишь одним точным выстрелом. Во второй трети матча Лукао оформил дубль, отличились также Ахмадзаде и Нелито, и российская команда получила комфортное преимущество — 5:1.

Однако итальянцы сумели навязать борьбу в заключительном периоде. "Локо" забил ещё три гола, но их было мало, чтобы гарантировать себе спокойную концовку, сообщает Beachsoccerrussia.Ru. Тем не менее, российская команда всё же довела дело до победы — 8:6.

Во втором матче в этой группе сошлись хозяева соревнований из иранского клуба "Могхавемат Гользапуш" и испанский "Леванте". Победу одержали игроки "Магхавемата" – 2:1. Во втором утре "Локомотив" сыграет с "Леванте".

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