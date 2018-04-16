В зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись два гималайских медведя (самец и самка) и одна камчатская бурая медведица.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животных можно увидеть на новой территории зоопарка на "Острове зверей". Она попросила посетителей вести себя рядом с животными тихо, чтобы не доставить им стресса после спячки.

Хищники залегли в спячку в начале декабря 2017 года, это достаточно поздно, отметили в зоопарке. За время спячки медведи тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень, и теряют около 20% от массы тела. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к своему привычному режиму питания и физической активности. Как сообщает ТАСС, пока их кормят только растительной пищей – фруктами и овощами, но уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм.

Ранее в зоопарке уже проснулись сурки и тушканчики.