"Страдаем фигней": в Омской области школьницы устроили пикник на Вечном огне

В городе Тара Омской области две подружки 13 и 14 лет устроили "пикник" у Вечного огня — монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне. Затем кадр с записи "прямого эфира" в Инстаграме, как на прутике жарятся крабовые палочки и подпись: "Страдаем фигней", попал в другие соцсети.

В частности, возмущенными горожанами он был размещен в городском паблике "ВКонтакте" и вызвал резонанс. Позже, кстати, стало известно, что одна участниц "пикника" – отличница, а ее фото в гимназии размещено на "Доске почета".

Полиция уже начала проверку. Выяснилось, что это две девочки 13 и 14 лет, знакомые друг с другом с детского сада.

"Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали", — сообщил РИА Новости замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин.

Однако, по его словам, разговор с мамой девочки показал, что с ней есть серьезные проблемы, и когда отец уезжает на вахту, то она становится неподконтрольной.

Вторая девочка учится в основном на "хорошо", активистка, занимается спортом, и ранее, по словам местного чиновника, никаких тревожных сигналов" на нее не поступало.

Председатель местного комитета по образованию уже провел беседу с девочками, их родителями, с администрацией школ.

На следующей неделе будет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. "Понятно, что что-то где-то недоработано в семье, в обществе, в школе, но с другой стороны, сейчас не хотелось бы травить этих девочек", — сказал Жилин.

Он также добавил, что фамилии, которые носят эти школьницы, есть и на Стене памяти монумента. А это значит, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

По словам замглавы района, школьницы пока не могут объяснить свое поведение, но и оправдываться они тоже не спешат.

При этом местным СМИ стало известно, что после того, как кадр с пикника попал в городской паблик "ВКонтакте", профиль в "Инстарграме", где школьницей был размещен "прямой эфир" с пикника, оказался удален.

Однако вдруг администратору местного паблика "ВКонтакте" написала некая девушка и попросила удалить пост, где опубликован кадр с "пикника" у Вечного огня. Администратор ей отказал, и тогда она предложила 100 рублей за сведения о том, кто разместил в паблике этот скриншот, сообщает НГС. Омск".

Администратор в ответ ее заблокировал, а затем этим инцидентом занялись местные власти и полиция.