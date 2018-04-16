Российские саночники выступили против братьев Демченко

Разгорается скандал в отечественном санном спорте. Лучший российский саночник последних лет Альберт Демченко, перешедший на тренерскую работу, настроил против себя почти всех ведущих спортсменов. 17 человек подписали письмо к руководству, что не хотят работать под его началом.

Как уже сообщали Вести.Ru, несколько дней назад против родственного дуэта Демченко (а вместе с Альбертом в национальной сборной работает и его брат Олег) выступил один из лидеров национальной сборной Семен Павличенко. Теперь в его поддержку выступил еще один саночник – Степан Федоров. А другие спортсмены подписали бумагу, что возражают против работы в команде братьев Демченко.

"Братья Демченко как тренеры — одна большая ошибка в санном спорте, — цитирует Федорова Life.Ru. – Постоянно конфликты. В то время, когда Альберт выступал, все работали на него. Я, Виктор Кнейб, остальные были для массовки, это несправедливо. Сейчас, если начнем все вместе работать на Павличенко, он олимпийским чемпионом станет, у него в 1000 раз класс выше, чем у Демченко".

Федоров подтвердил слова Павличенко, что Демченко неоднократно оказывал давление на членов сборной, а в ходе соревнований мог использовать для замедления конкурентов запрещенные средства, в частности, некий порошок, который он и его брат, якобы, рассыпали на трассах и не только в России.

"Про порошок, поверьте, все знают, — говорит Федоров. – Не знаю, в курсе ли про это глава федерации Наталья Гарт, но если Демченко делает такое без нее, то он вдвойне паршивый. Но тот случай — не единичный. Своими глазами видел, как он рассыпал порошок на чемпионате мира, не России. В немецком Кенигзее".

"Мы сейчас подписали бумагу, что против продолжения работы в команде братьев Демченко. Всего 17 человек. Татьяна Иванова, Семен Павличенко... Откройте список нашей сборной на Олимпиаде, почти все там. Почему мы боимся Демченко? Была история, как он побил главного тренера сборной Васина. То есть все понимают, что это страшный человек", — признается саночник.