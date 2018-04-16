Россия окажет помощь экспертам ОЗХО в Сирии

Россия готова оказать содействие в обеспечении безопасности экспертов Организации по запрещению химоружия в Восточной Гуте.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом рассказал начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

По его словам, сотрудникам ОЗХО могут предоставить специальный транспорт и охрану с сопровождением российской военной полиции.

Эксперты Организации по запрещению химоружия ОЗХО прибыли в Сирию 14 апреля — для расследования предполагаемой химической атаки правительственных сил 7 апреля в городе Дума. 16 апреля они должны начать работу.