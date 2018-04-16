"Последняя честная девушка". Откровения экс-главы ФБР о Трампе не оценили

"Последняя честная девушка". Откровения экс-главы ФБР о Трампе не оценилиЧитайте нас в Telegram
"Дональд Трамп - лжец, и он не годится для того, чтобы быть президентом США". Бывший глава ФБР Джеймс Коми в интервью американскому телевидению рассказал о своем отношении к главе Белого дома, о роли его ведомства в выборах 2016 года и о новой книге, в которой автор сравнивает Трампа с мафиози.
Это интервью анонсировалось как сенсация: бывший глава ФБР Джеймс Коми срывает покровы с Дональда Трампа.
О внешности президента: "У него такие белые круги под глазами. Я думаю, это от тонального крема".
О его манере управления: "Это напомнило мне о днях, когда я расследовал дело Коза Ностры. Он похож на босса мафии".
И о самых грязных слухах: "Я не знаю, писали ли проститутки на Коми в России. Но это возможно".
Фраза "это возможно" окажется любимым методом доказательства бывшего главы ФБР.
- У русских есть компромат на Трампа?
- Я не знаю, но это возможно.
Откровения Джеймса Коми – за два дня до начала продаж его новой книги "Высшая верность".
"Я надеюсь, вы прочитаете книгу, и все поймете", — говорит бывший глава ФБР.
Трамп обвинял Коми в организации утечек информации из Белого дома. Неудивительно, что и книга бывшего главы ФБР частично "утекла" в Сеть.
"Когда президент протянул мне руку, я помню, что обратил внимание на размер ладони. Она была меньше моей, но не казалась необычно маленькой".
В интервью Коми делает резкие выпады.
- Вы считаете президента вруном?
- Да.
И заявляет, что Трамп морально не подходит для должности президента.
Еще до публикации интервью американский президент разразился серией твитов, в первом из которых назвал Коми мерзавцем.
Unbelievably, James Comey states that Polls, where Crooked Hillary was leading, were a factor in the handling (stupidly) of the Clinton Email probe. In other words, he was making decisions based on the fact that he thought she was going to win, and he wanted a job. Slimeball!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
В следующем угрожал бывшему главе ФБР тюрьмой.
The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
Чуть позже сказал, что он скользкий тип и худший директор ФБР в истории.
Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
В общей сложности за день Трамп пять раз писал о Коми.
Атакуют бывшего главу ФБР и другие республиканцы.
Рик Санторум, член Республиканской партии США: "В книге ничего нового. Ее автор страдает нарциссизмом и пытается атаковать президента. Я видел его комментарий в духе "Ну, я не знаю, было ли у Трампа что-то с этими девушками в России". Это же просто грязные методы, чтобы опорочить президента".
Впрочем, и из лагеря демократов на Коми сыпется похожая критика.
Мэтью Миллер, пресс-секретарь Министерства юстиции США, 2009-2011 гг.: "Он пытается представить себя героем. Безупречным человеком, который открывает Америке правду. Последней честной девушкой в городе".
Даже ополчившаяся на Трампа пресса пишет разгромные рецензии, упрекая Коми в банальности и самовлюбленности.
"Коми не просто из тех, кто цитирует в книге Шекспира. Он из тех, кто цитирует себя, цитирующего Шекспира", — пишет The Washington Post.
Демократы явно не простили бывшему главе ФБР расследования в отношении электронной переписки Хиллари Клинтон, которое, как полагают многие, решило исход президентской гонки. Впрочем, атаки с обеих сторон Джеймсу Коми только на руку. Ничто так не подогревает продажи, как скандал. Вокруг его книги уже небывалый ажиотаж, по прогнозам, первый тираж в 850 тысяч копий разойдется за неделю.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп обвинил помощников в дезинформации
- Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram
- Западные ракеты сбили из советских ЗРК
- В Симферополе новый терминал аэропорта принял первых пассажиров
- Пусть комментирует ОЗХО: лаборатория в Шпице осторожничает
Самое читаемое
-
78-летний Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
- 24-летний комик умер во время разговора с бывшей женой
- "Домой как можно скорее": США хотят быстро вывести военных из Сирии
- Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии
- Неприкосновенный запас: что брать с собой в бомбоубежище?
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
Экономика
-
Кто додумался? Все о санкциях России в отношении США
- России грозят новые санкции. Что будет с рублем?
- ЦБ задумался об ограничении валютного кредитования
- Мэй: готовим "обширные действия" по капиталам из РФ
- Топ-15 крупнейших мусорных свалок мира
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Паводок в Подмосковье: где воды больше всего?
- Обрушившийся в Пушкаревом переулке дом снесут
- Первый субботник после зимы: 220 тысяч кубометров мусора за полдня
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси