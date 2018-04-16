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16 апреля 201813:35 Стас Натанзон

"Последняя честная девушка". Откровения экс-главы ФБР о Трампе не оценили

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"Дональд Трамп - лжец, и он не годится для того, чтобы быть президентом США". Бывший глава ФБР Джеймс Коми в интервью американскому телевидению рассказал о своем отношении к главе Белого дома, о роли его ведомства в выборах 2016 года и о новой книге, в которой автор сравнивает Трампа с мафиози.

Это интервью анонсировалось как сенсация: бывший глава ФБР Джеймс Коми срывает покровы с Дональда Трампа.

О внешности президента: "У него такие белые круги под глазами. Я думаю, это от тонального крема".

О его манере управления: "Это напомнило мне о днях, когда я расследовал дело Коза Ностры. Он похож на босса мафии".

И о самых грязных слухах: "Я не знаю, писали ли проститутки на Коми в России. Но это возможно".

Фраза "это возможно" окажется любимым методом доказательства бывшего главы ФБР.

- У русских есть компромат на Трампа?

- Я не знаю, но это возможно.

Откровения Джеймса Коми – за два дня до начала продаж его новой книги "Высшая верность".

"Я надеюсь, вы прочитаете книгу, и все поймете", — говорит бывший глава ФБР.

Трамп обвинял Коми в организации утечек информации из Белого дома. Неудивительно, что и книга бывшего главы ФБР частично "утекла" в Сеть.

"Когда президент протянул мне руку, я помню, что обратил внимание на размер ладони. Она была меньше моей, но не казалась необычно маленькой".

В интервью Коми делает резкие выпады.

- Вы считаете президента вруном?

- Да.

И заявляет, что Трамп морально не подходит для должности президента.

Еще до публикации интервью американский президент разразился серией твитов, в первом из которых назвал Коми мерзавцем.

В следующем угрожал бывшему главе ФБР тюрьмой.

Чуть позже сказал, что он скользкий тип и худший директор ФБР в истории.

В общей сложности за день Трамп пять раз писал о Коми.

Атакуют бывшего главу ФБР и другие республиканцы.

Рик Санторум, член Республиканской партии США: "В книге ничего нового. Ее автор страдает нарциссизмом и пытается атаковать президента. Я видел его комментарий в духе "Ну, я не знаю, было ли у Трампа что-то с этими девушками в России". Это же просто грязные методы, чтобы опорочить президента".

Впрочем, и из лагеря демократов на Коми сыпется похожая критика.

Мэтью Миллер, пресс-секретарь Министерства юстиции США, 2009-2011 гг.: "Он пытается представить себя героем. Безупречным человеком, который открывает Америке правду. Последней честной девушкой в городе".

Даже ополчившаяся на Трампа пресса пишет разгромные рецензии, упрекая Коми в банальности и самовлюбленности.

"Коми не просто из тех, кто цитирует в книге Шекспира. Он из тех, кто цитирует себя, цитирующего Шекспира", — пишет The Washington Post.

Демократы явно не простили бывшему главе ФБР расследования в отношении электронной переписки Хиллари Клинтон, которое, как полагают многие, решило исход президентской гонки. Впрочем, атаки с обеих сторон Джеймсу Коми только на руку. Ничто так не подогревает продажи, как скандал. Вокруг его книги уже небывалый ажиотаж, по прогнозам, первый тираж в 850 тысяч копий разойдется за неделю.

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