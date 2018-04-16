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Футбол-2018 53 минуты назад

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16 апреля 201813:10

Сборная Египта лишилась своего основного вратаря

EPA

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Соперник российских футболистов по групповому этапу чемпионата мира сборная Египта понесла серьезную потерю. Не сможет сыграть на первенстве основной вратарь египтян Ахмед Эль-Шенави.

Вратарь "Замалека" и сборной Египта Ахмед Эль-Шенави получил травму колена. Обследование выявило у 26-летнего голкипера разрыв крестообразной связки. Лечение футболиста займет от 6 до 9 месяцев, и участие Эль Шанави в чемпионате мира исключено.

Таким образом, основным стражем ворот сборной Египта, скорее всего, будет лидо однофамилец Ахмеда Мохамед Эль-Шенави из "Аль-Ахли", Ахмед Авалд ("Исмаили") либо ветеран египетского футбола 45-летний Эссам Эль-Хадари из клуба "Аль-Тавури". Эль-Хаддари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.

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