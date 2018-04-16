Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха

По меньшей мере 10 машин из состава свадебного кортежа перегородили федеральную трассу М-4 "Дон", чтобы дать возможность жениху и гостям потанцевать на загруженной проезжей части. Пока участники мероприятия развлекались, образовалась внушительная пробка. "Выступление" будущего супруга снимал не только приглашенный оператор, но и камеры наблюдения, записями с которых как раз заинтересовались правоохранительные органы.

Танцплощадкой послужил перекресток в сочинском Дагомысе, где ближе к полудню в минувшую пятницу, 13 апреля, и остановились с десяток украшенных бантами легковых автомобилей. На кадрах видно, как двое водителей перекрывают трассу недалеко от пешеходного перехода, а их коллеги организуют своего рода коридор для черного Mercedes-Benz. и вынуждают остановиться других автовладельцев. На нем-то и прибыл основной участник дорожного торжества, который после поздравлений вместе с гостями пустился в пляс.

Вся церемония заняла порядка пяти минут, по истечении которых все участники погрузились в автомобили и двинулись к дому невесты. Тем не менее и столь короткого выступления хватило для того, чтобы случаем заинтересовались стражи порядка, правда, сделали они это только после того, как в соцсетях начали выражать возмущение произволом брачующихся.

"В УВД по городу Сочи назначена проверка по данному факту", — заявил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального управления МВД.